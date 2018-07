Audax e Portuguesa empatam em Osasco pelo Paulistão

Mesmo com a estreia do meia Edno, em sua terceira passagem pela Portuguesa, o time do Canindé só empatou com o Audax, por 1 a 1, na noite deste domingo, no Estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O empate foi justo e melhor para a Lusa que atuou desde os 35 minutos do primeiro tempo com um jogador a menos, pela expulsão de Popó. O time da capital divide a liderança do Grupo C, com o Botafogo de Ribeirão Preto, ambos com cinco pontos. O Audax tem dois pontos, na lanterna do Grupo B.

A Portuguesa vem superando as expectativas. Estreou com vitória diante da Ponte Preta, por 3 a 2, e só não conquistou os três pontos contra o São Bento, pois sofreu o gol de empate, por 2 a 2, nos minutos finais. O Audax, na estreia, perdeu para o Palmeiras, por 3 a 1, e vinha de empate, por 1 a 1, com o Botafogo.

De volta para casa, o Audax tratou de mostrar serviço à torcida. E logo no primeiro minuto, a bola entrou num chute cruzado de Thiago Silvy e que foi desviado, com a ponta dos dedos, de Rafael Santos. Mas na primeira descida da Lusa, saiu o gol. Fabinho Capixaba foi até a linha de fundo e cruzou. O estreante Edno se esticou e não alcançou, mas Diego, oportunista, empurrou para as redes marcando seu terceiro gol em três jogos, aos 14 minutos.

Mas o Audax continuou com o domínio do jogo e quase empatou aos 18 minutos, quando Ytalo se antecipou à defesa e cabeceou, mas para fora. Aos 23 minutos, aconteceu o empate. Rafael Longuine cobrou falta na frente da área com perfeição. Ele encobriu a barreira e mandou a bola no ângulo. Um golaço.

Aos 35 minutos, Popó foi expulso, deixando a Lusa com um jogador a menos. Ele já tinha recebido antes o cartão amarelo por reclamação e continuou reclamando do árbitro. No primeiro lance violento foi expulso. E merecidamente. Mas a Lusa se fechou e não permitiu a virada.

No segundo tempo, o time da capital voltou com duas linhas de quatro, disposto a segurar, pelo menos, o empate. O Audax tentou ser mais agressivo, inclusive, com duas mudanças: Rafinha e Gilsinho entraram, respectivamente, nas vagas de Francis e Ytalo.

A Portuguesa, sem força no contra-ataque, ficou acuada e só segurando o empate. Apesar da pressão, o time de Osasco mostrou como deficiência a falta de qualidade nas finalizações. Aos 33 minutos, Camacho, do Audax, e Ferdinando, da Lusa, trocaram empurrões e foram expulsos da partida em que o veterano Valdomiro, de 36 anos, completou seu centésimo jogo pela Lusa. A quarta rodada do Paulistão será dividida em vários dias por causa do carnaval. Na quarta-feira, às 19h30, o Audax joga, de novo, em casa desta vez diante do Linense, que perdeu para o Rio Claro, por 3 a 0. A Portuguesa só joga no dia 18, na Quarta-Feira de Cinzas, como mandante e contra o Rio Claro. Este jogo deve ser realizado no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, porque o Canindé continua interditado. FICHA TÉCNICA AUDAX 1 X 1 PORTUGUESA AUDAX: Felipe Alves; Francis (Rafinha), Bruno Silva e André Castro; Didi, Marquinho, Camacho, Matheus e Rafael Longuine; Thiago Silvy e Ytalo (Gilsinho). Técnico: Fernando Diniz. PORTUGUESA: Rafael Santos; Fabinho Capixaba, Alex Lima, Valdomiro e Paulo Henrique; Ferdinando, Betinho, Edno (Jean Mota) e Léo Costa (Filipi Souza); Diego (Bruno Verdutti) e Popó. Técnico: Ailton Silva. GOLS: Diego, aos 14, e Rafael Longuine, falta, aos 23 minutos do primeiro tempo. ÁRBITRO: Guilherme Ceretta de Lima. CARTÕES AMARELOS: Didi e Rafinha (Audax). Diego, Popó e Valdomiro (Portuguesa). CARTÕES VERMELHOS: Camacho (Audax). Popó e Ferdinando (Portuguesa).