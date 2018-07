Audax e Portuguesa vencem e seguem tranquilos na A2

À tarde, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, o Audax fez 2 a 1 sobre o Monte Azul disparando na ponta com 39 pontos. O perdedor se deu mal porque continuou com 25 pontos, mas caiu para a nona posição, agora fora do G8 - a zona de classificação à segunda fase.

À noite, no estádio do Canindé, também na capital paulista, a Portuguesa fez 2 a 0 sobre o Guaratinguetá - com gols de Valdomiro, de cabeça, e Moisés, ambos no primeiro tempo. A equipe rubro-verde tem 36 pontos, na vice-liderança, enquanto que o time do Vale do Paraíba caiu para a quarta posição, com 28 pontos, adiando a sua chance de carimbar a sua vaga por antecipação.

No estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, o Comercial venceu o Grêmio Osasco, que caiu para a oitava posição, com 25 pontos. Quem entrou no G8 pela primeira vez foi o Red Bull, também com 25 pontos, em sétimo lugar, depois de vencer o Velo Clube por 1 a 0, em Campinas.

Com vitórias importantes fora de casa, Rio Claro e São José se mantiveram dentro do G8. O Rio Claro tem 27 pontos, em quinto lugar, depois de derrubar a Santacruzense por 1 a 0. Também pela contagem mínima, o São José passou pelo Noroeste, em Bauru, atingindo os 26 pontos, na sexta colocação.

Na zona de rebaixamento, a Santacruzense, de novo, aparece na lanterna com 14 pontos. O Juventus é penúltimo, também com 14, mesmo tendo vencido o Santo André por 3 a 2, no ABC. A Ferroviária tem 15, em 18.º, depois de perder para a Catanduvense por 2 a 0, em Catanduva, enquanto que o Rio Branco voltou a ficar na zona de degola, com 17 pontos em 17.º, após o empate por 2 a 2 com o Capivariano, em Americana.