Audax empata no final e Portuguesa segue na briga contra rebaixamento na Série A2

Em partida adiada da sétima rodada do Campeonato Paulista da Série A2 - a segunda divisão estadual -, a Portuguesa sentiu o gosto da vitória diante do Audax até os 47 minutos do segundo tempo, quando sofreu o gol de empate por 1 a 1. O duelo foi realizado nesta quarta-feira, no estádio do Canindé, em São Paulo.

Com o resultado, a Portuguesa ficou na 13.ª colocação com sete pontos, dois a mais do que o próprio Audax, que abre a zona de rebaixamento em 15.º lugar. Com cinco pontos, o Água Santa acabou caindo para a lanterna. Os dois seriam rebaixados para a Série A3 de 2019 caso a competição terminasse agora.

Fernandinho abriu o marcador, após falha grotesca do goleiro Jefferson, enquanto que Denilson Cajuru deixou tudo igual ao aproveitar a sobra na entrada da área, driblar o goleiro e chutar para o fundo das redes. Era tudo que a torcida não queria.

Antes do jogo, a Leões da Fabulosa, maior torcida organizada da Portuguesa, protestou e tentou impedir a entrada dos torcedores no estádio. Mas a maioria dos 422 pagantes (renda de R$ 5.670,00) era mesmo da própria organizada, que voltou a vaiar o time ao final do jogo com o inesperado empate.

Com todos os times agora com oito jogos completados, o São Bernardo segue liderando com 18 pontos, seguido por Guarani e Penapolense, ambos com 15. A Internacional, de Limeira (SP), aparece com 14 em quarto.