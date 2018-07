Audax nega que tenha vendido jogo para o Palmeiras

O Audax emitiu nota oficial nesta segunda-feira para defender sua opção de mandar o seu primeiro jogo do Paulistão, contra o Palmeiras, exatamente no estádio do clube paulistano, o Allianz Parque. O clube de Osasco assegura que "não houve inversão de mando e nem venda de jogo".

"Aconteceu apenas uma ação conjunta das pessoas bem intencionadas com o futebol, sempre pensando em um futuro ainda mais promissor para nosso clube e para a cidade de Osasco", escreveu o Audax, gerido pelo mesmo grupo que é dono do Grêmio Osasco, equipe que disputa a Série A3 do Campeonato Paulista - terceira divisão.

A nota, ilustrada com uma foto do ex-volante Vampeta, dirigente da equipe, alega que "o clube teria que pagar uma taxa de transferência junto à Federação Paulista de Futebol (FPF)". Ainda segundo o Audax, a partida será no Allianz Parque para "estabelecer uma boa renda com a partida e resolver em definitivo este problema (a taxa)".

Antigo Pão de Açúcar, o Audax mandava seus jogos em São Paulo, mas agora quer se firmar como equipe de Osasco, onde o Grêmio Osasco tem mais de 10 mil sócios-torcedores. A FPF, porém, cobra uma taxa de transferência - mecanismo para evitar esse tipo de transação que leva um clube de uma cidade para outra.