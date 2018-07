Audax se refugia em Sorocaba antes de duelo contra o São Paulo Concentrado ao máximo para o duelo mais importante de sua curta história de apenas dois anos na elite paulista, o Audax optou por deixar a cidade de Osasco e se isolar dos holofotes na cidade de Sorocaba. No domingo, o time receberá o São Paulo, às 18h30, no Estádio José Liberatti, em Osasco, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.