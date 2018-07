Audax sonha em disparar na liderança após bater Palmeiras

O Audax foi o principal destaque na rodada do final de semana do Campeonato Paulista, quando venceu o Palmeiras, por 2 a 1, no estádio José Liberatti e assumiu a liderança do Grupo C. Com 16 pontos, dois a mais do que o São Paulo, o objetivo do time é aproveitar a chance de jogar de novo em casa, quarta-feira, às 19h30, pela 11.ª rodada, diante do Linense, para disparar na liderança e ficar perto de uma vaga na segunda fase.

"A vitória contra o Palmeiras sobe o time um degrau a mais em termos de confiança. Mas já temos um outro Palmeiras nesta outra rodada que é o Linense. Eles também ganharam do próprio Palmeiras na casa deles, portanto, é um time que temos que respeitar bastante" ponderou Fernando Diniz.

Após a vitória de domingo, os jogadores voltaram aos treinamentos na tarde desta segunda-feira no Centro de Treinamento da Vila Yolanda. Os titulares trabalharam na academia com o preparador físico, Wagner Bertelli, enquanto os reservas foram ao campo para um trabalho tático e técnico com o auxiliar Eduardo Barros.

O time treina na terça-feira cedo e após a atividade pela manhã, os atletas relacionados se concentrarão. O goleiro Felipe Alves, que deixou o campo machucado, ainda é dúvida e pode ser substituído por Sidão.