Audax vira no final, vira líder de grupo e deixa Oeste perto do rebaixamento

O clube de Osasco (SP) segue na briga pela vaga na próxima fase e assumiu a liderança do Grupo C com 21 pontos, aproveitando o tropeço do São Paulo, com 19, para o Linense no empate por 1 a 1. O resultado, por outro lado, manteve o Oeste na degola, em 15.º lugar com apenas 12 pontos.

O Audax começou com o velho estilo de sempre, tocando a bola, esperando pacientemente por um espaço na defesa do adversário. O Oeste, por outro lado, foi mais agudo e buscou o gol mesmo sem tanta organização.

O primeiro gol saiu aos 18 minutos. Fernandinho levantou a bola para a área, Cristiano entrou livre e desviou de cabeça, encobrindo Sidão. Atrás do marcador, o time visitante foi obrigado a atacar e pressionou com a bola nos pés. A chance mais clara, contudo, veio em cobrança de falta. Ytalo caprichou e carimbou o travessão de Leandro Santos.

O segundo tempo começou quente e com menos de cinco minutos cada goleiro precisou fazer uma grande defesa. Com mais atacantes em campo, o Audax carimbou o travessão adversário em cabeçada de Ytalo. Mesmo cedendo espaço para o contra-ataque, o time visitante conseguiu empatar aos 21 minutos. Rodolfo recebeu na área e finalizou com categoria, por baixo do goleiro.

O time visitante se animou com o gol e dominou completamente o jogo. Com as duas equipes bastante abertas, o Audax teve mais capacidade e conseguiu a virada aos 44 minutos. Juninho recebeu dentro da área e finalizou no canto. No minuto seguinte, Rodolfo arriscou de longe, Leandro Santos deu uma pequena ajuda e a bola morreu no fundo das redes. A torcida do Oeste ainda protestou contra o resultado, gritando olé a cada toque na bola do time adversário.

Os dois times voltam a campo neste sábado. O Audax recebe o São Bento, às 10 horas, no estádio José Liberatti, em Osasco, enquanto que o Oeste encara o São Paulo, às 18h30, no estádio do Morumbi, na capital.

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 x 3 AUDAX

OESTE - Leandro Santos; Amaral, Brinner, Matheus Salustiano e Fernandinho; Betinho, Elivelton e Marcelinho Paraíba (Renan Mota); Mazinho (Renato Kayzer), Cristiano (Danielzinho) e Maurinho. Técnico: Renan Freitas.

AUDAX - Sidão; Velicka, Bruno Silva (Bruno Lima), Yuri (Erick Luis) e André Castro; Camacho, Tchê Tchê, Juninho e Mike; Ytalo e Bruno Paulo (Rodolfo). Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Cristiano, aos 18 minutos do primeiro tempo; Rodolfo, aos 21 e aos 45, e Juninho, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Danielzinho (Oeste).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (Fifa).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio dos Amaros, em Itápolis (SP).