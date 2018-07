Audax/Corinthians avança e fará final da Copa do Brasil feminina com o São José

O Audax/Corinthians garantiu a segunda vaga na decisão da Copa do Brasil de Futebol Feminino nesta quinta-feira. Em Gama, no Distrito Federal, a equipe de Osasco perdeu por 2 a 1 para o Cresspom, mas se classificou mesmo com este resultado porque havia vencido na ida, em casa, por 2 a 0.

Com o resultado, o Audax/Corinthians garantiu uma decisão paulista na Copa do Brasil. Isto porque o primeiro classificado à final havia sido o São José. Na última quarta, a equipe derrotou o Foz Cataratas, do Paraná, por 4 a 2, em casa, e, beneficiado pelo empate por 1 a 1 na ida, avançou à disputa pelo troféu.

Nesta quinta-feira, no Estádio Bezerrão, o Cresspom entrou em campo precisando reverter a vantagem paulista. O time da casa foi para frente no primeiro tempo e marcou aos 16 minutos, com Dani Helena. A resposta corintiana, no entanto, veio aos 37, quando a artilheira do torneio Chú Santos marcou pela 11.ª vez e empatou.

No segundo tempo, o Cresspom foi para cima e o Audax/Corinthians passou a apostar nos contra-ataques. Em um escanteio, já aos 40 minutos, a goleira corintiana Tainá errou e as donas da casa marcaram. Mas já era tarde, e a vaga ficou mesmo com o time paulista.

A primeira partida da decisão da Copa do Brasil está marcada para a próxima quarta-feira, em São José. A volta acontecerá no dia 26, no Estádio José Liberatti, em Osasco. Os horários das partidas ainda não foram confirmados pela CBF.