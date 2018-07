Audax/Corinthians vence e conquista título inédito da Copa do Brasil Feminino

Longe dos holofotes vistos na Olimpíada do Rio, em agosto, o Audax/Corinthians se sagrou campeão da Copa do Brasil Feminino. Nesta quinta-feira, o time da Grande São Paulo bateu o São José por 3 a 1 na partida de volta da decisão, no estádio José Liberatti, em Osasco (SP), e levantou a taça da competição pela primeira vez em sua história.

Depois de um empate por 2 a 2 no jogo de ida, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP), o Audax/Corinthians mostrou superioridade em casa e garantiu o inédito título. O São José foi vice-campeão pela segunda vez, repetindo a campanha de 2014, quando perdeu para a Ferroviária na decisão. No entanto, o time do Vale do Paraíba já conquistou a Copa do Brasil em duas ocasiões: 2012 e 2013.

O JOGO

O time da casa começou melhor e abriu o placar aos 23 minutos. A zagueira Pardal aproveitou cobrança de escanteio pela direita e completou de cabeça para abrir o placar.

No segundo tempo, o São José teve que se abrir e levou o segundo gol aos 23 minutos. Thaísa tentou finalizar e pegou mal na bola, mas ela acabou sobrando para Chú Santos, que, de cabeça, completou para o gol, ampliando a vantagem.

Artilheira da Copa do Brasil Feminina com 12 gols, Chú Santos agradeceu a todas companheiras do #Timão que ajudaram para a conquista título. pic.twitter.com/vBWRGTp09a — Corinthians (@Corinthians) 28 de outubro de 2016

O São José ainda diminuiu quatro minutos mais tarde com Raquelzinha, aproveitando a sobra na área após cruzamento de Yasmin. Aos 36, Grazi arrancou e cruzou para Gabi Nunes marcar terceiro do Audax/Corinthians e fechar a vitória que valeu o título.