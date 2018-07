Audiência de Conte sobre escândalo de manipulação será em 18 de fevereiro

Entre os outros nomes que serão julgados por Pierpaolo Beluzzi, juiz de Cremona, estão o atual e ex-capitão da Lazio, Stefano Mauri e Giuseppe Signori, respectivamente, o ex-capitão da Atalanta Cristiano Doni, e o ex-técnico da Atalanta e atual treinador da Udinese Stefano Colantuono.

O jogo sob investigação envolvendo Conte é a vitória por 1 a 0 do Siena sobre o Albinoleff em maio de 2011. O empate por 2 a 2 do Siena com Novara, também em maio de 2011, foi retirado do inquérito.

O Siena acabou em segundo lugar na divisão de acesso em 2011 e foi promovido para a elite do futebol da Itália. Jogadores disseram que Conte estava ciente da manipulação de resultados.Conte, que negou qualquer irregularidade, cumpriu uma suspensão esportiva de quatro meses durante a temporada 2012/2013, quando dirigia a Juventus.

Conte também foi investigado por manipulação de resultados quando ele treinou o Bari entre 2007 e 2009, e o clube do Sul da Itália foi penalizado com a perda de um ponto durante a temporada 2013/2014.

Depois de liderar a Juventus a três títulos seguidos do Campeonato Italiano, Conte assumiu o comando da seleção nacional há um ano. Ele substituiu Cesare Prandelli após a Itália ser eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo.