Audiência no Twitter durante a Copa aumentará em relação à edição anterior

SÃO PAULO - O Twitter completou oito anos de vida no mês passado. Às vésperas da Copa do Mundo, a rede social tem motivos para comemorar. De acordo com um estudo realizado pela própria empresa, o número de usuários no Mundial 2014 crescerá em relação à Copa de 2010, disputada na África do Sul. Esta é a estimativa. E mais: o futebol está ligado diretamente ao dia a dia da plataforma.

O levantamento, por exemplo, aponta que 80% dos usuários fazem alguma atividade relacionada ao esporte mais popular do mundo e 99% dos seguidores irão ver os confrontos da Copa, 64 ao todo. "A estimativa é que três em cada quatro pessoas planejam assistir mais jogos nesta Copa do Mundo", afirmou Janette Shigenawa, chefe de pesquisa do Twitter no Brasil.

Outro ponto importante da pesquisa divulgada com exclusividade para o Estado diz respeito à interatividade com outros meio de comunicação. No total, 95% dos usuários da rede vão acompanhar as partidas pela televisão, mas de forma interativa. Segundo Carlos Moreira Júnior, diretor de desenvolvimento de mercados internacionais do Twitter para o Brasil, um meio complementa o outro. O Twitter, inclusive, pode influir diretamente na audiência, mostrando ao telespectador onde está a notícia.

"O Twitter está cada vez mais forte no mercado brasileiro", disse Moreira Júnior. De acordo com ele, a rede social é a digitalização e a massificação dos hábitos já existentes. Mais de 45% das pessoas do Twitter acreditam que as hashtags ajudam a ficar por dentro do que passa na televisão. "O mundo digital organiza o real", afirmou Moreira Júnior. Ele também ressalta que as características da plataforma são cada vez mais compreendidas pelos brasileiros. "Além de ser uma rede pública, a informação chega em tempo recorde e sem filtros."

QUINTO NO RANKING

O Twitter tem mais de 241 milhões de usuários ativos, com mais de 500 milhões de tweets enviados por dia. O Brasil está entre os cinco principais mercados em termos de usuários. Desses, metade segue perfis de clubes de futebol. Jogadores, canais de esportes e marcas patrocinadoras também são seguidos pelos internautas.

TWITTER EM NÚMEROS

241 milhões de usuários ativos por mês

500 milhões de Tweets são enviados por dia

Mais de 300 bilhões de Tweets foram enviados desde a fundação da empresa em 2006

76% dos usuários ativos são usuários móveis

40% dos usuários ativos apenas consomem conteúdo no Twitter

Há mais de 400 milhões de visitantes únicos por mês no twitter.com.

Disponível em 35 idiomas diferentes

77% das contas não são dos Estados Unidos

O Twitter tem 8 anos

TWITTER E A COPA

99% vão acompanhar os jogos da Copa do Mundo

95% vão acompanhar por meio de transmissão ao vivo pela TV

4 em cada 5 vão assistir aos jogos da Copa com amigos

3 em cada 4 planejam assistir mais jogos em 2014 do que assistiram em 2010

80% dos usuários fazem alguma atividade relacionada a futebol

50% seguem perfis de clubes de futebol

40% retweetaram mensagens de jogadores e clubes

58% dizem que as notícias são divulgadas mais rápidas no Twitter

76% já compraram ou pretendem comprar artigos oficiais da Copa

49% acreditam que as hashtags ajudam a ficar por dentro do que passa na TV

QUEM OS TWEETEIROS SEGUEM

Clubes (51%)

Jogadores de futebol (44%)

Canais de esportes (42%)

Marcas patrocinadoras (31%)