Audiência pode selar acordo entre Santos e Leandro Damião

Uma audiência nesta sexta-feira, às 15h, no Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília, pode acabar com a batalha jurídica entre o Santos e o atacante Leandro Damião. Os advogados das duas partes vão se reunir e a expectativa é que ocorra um acordo entre as partes.

A disputa entre Santos e Leandro Damião já dura um ano. No último capítulo, o clube conseguiu uma liminar para manter o bloqueio de R$ 65 milhões em caso de novo contrato do jogador com outro clube.

Na última temporada, o atacante atuou pelo Cruzeiro, por empréstimo. Damião já viajou para Espanha e pretende defender o Bétis. A janela de transferências se encerra no dia 1º de fevereiro.

Alegando ter ficado três meses sem receber os valores de direitos de imagem, o atacante tenta se desvincular do Santos desde o início de 2015. Uma guerra de liminares benefica ora o clube, ora o atacante.