Augsburg vence Eintracht Frankfurt e encosta nos primeiros colocados do Alemão

O Augsburg conquistou uma importante vitória neste domingo. Em confronto direto, derrotou o Eintracht Frankfurt por 3 a 0, neste domingo, em casa, na WWK Arena, pela 21.ª rodada do Campeonato Alemão, e ficou mais perto dos primeiros colocados.

+RB Leipzig derrota Borussia Mönchengladbach e assume a terceira posição no Alemão

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Alemão

Com a vitória tranquila, conquistada com gols do sul-coreano Ja-Cheol Koo, do austríaco Gregoritsch e do alemão Marco Richter, o Augsburg pulou para sétima posição, com 31 pontos, dois a menos que o próprio Eintracht Frankfurt, que caiu para a sexta colocação, e poderia ter até assumido a vice-liderança caso tivesse vencido.

O Eintracht, por sua vez, fecha a zona de classificação para a Liga Europa ao ocupar a sexta posição, enquanto agora o Augsburg se vê mais próximo de brigar por postos em competições continentais da próxima temporada.

Acima destes dois clubes estão Borussia Dortmund e Schalke 04, respectivos quarto e quinto colocados, com 34 pontos, e RB Leipzig e Bayer Leverkusen, que somam 35 pontos e são terceiro e segundo colocado, na sequência.

No jogo entre Hamburgo e Hannover, que fechou a rodada do Alemão neste domingo, empate em 1 a 1. O norueguês Iver Fossum abriu o placar para os visitantes e o sérvio Filip Kostic salvou o Hamburgo da derrota no final. O empate, mesmo assim, não foi bom, já que o time do volante brasileiro Wallace é o vice-lanterna, com 17 pontos. O Hannover é o décimo, com 28 pontos.