'Aumentaram muito', diz auxiliar após notícia de problema cardíaco de Cuca

O técnico Cuca surpreendeu na última quarta-feira ao confirmar que está com um problema de saúde que deve tirá-lo do Santos em 2019. Ele sofreu um princípio de enfarte durante o ano e precisará ser submetido a uma cirurgia cardíaca, que deverá deixá-lo distante do futebol.

Apesar da preocupação causada, o auxiliar de Cuca, Eudes Pedro, tratou de tranquilizar nesta quinta, ao dizer que "aumentaram muito" a notícia. "Boa tarde, amigos. Sobre o Cuca, aumentaram muito. O Cuca está bem e só vai fazer exames de rotina devido ao histórico familiar", escreveu em sua página no Twitter.

Cuca sofreu o princípio de enfarte há dois meses, na derrota para o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Submetido a exames, o treinador teve diagnosticada a necessidade de passar por uma cirurgia, o que deve acontecer após o término da competição.

Ele se mostrou insatisfeito com a postura de José Carlos Peres, presidente do Santos, que em entrevista recente revelou que o técnico sofria de um problema de saúde. "Tenho um problema de saúde, que provavelmente vai me tirar do Santos para eu poder tratar. Mas não era para ter falado", comentou na quarta.

Nesta quinta, o técnico comandou normalmente o treino da equipe e contou com os retornos de Bryan Ruiz, Carlos Sánchez e Derlis González, que estavam com suas respectivas seleções. Já sem chances de vaga na Libertadores, o Santos volta a campo pelo Brasileirão no sábado, contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro.