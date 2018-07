Auro admite chance de deixar o São Paulo e ir ao futebol português

O São Paulo pode negociar nos próximos dias mais um jogador. O lateral-direito Auro, de 19 anos, interessa ao Estoril, de Portugal, e admitiu nesta quinta-feira estar aberto à oportunidade de jogar por outro clube e ter mais espaço, já que no time do Morumbi, tem sido apenas reserva.

A possível transferência ao futebol europeu seria por empréstimo. Auro chegou a ser oferecido ao Atlético-PR junto com Ewandro, mas o time curitibano optou apenas pelo atacante, já que buscava outro reforço para a lateral. "Estou treinando no São Paulo e espero uma oportunidade. Se não tiver essa oportunidade, infelizmente tenho que procurar outra coisa", disse Auro nesta quinta-feira.

O jogador de 19 anos foi revelado nas categorias de base do clube e entrou no segundo tempo da partida contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. Auro tem recebido poucas chances em sua posição, já que o técnico Juan Carlos Osorio aposta em Bruno como titular e nos volantes Hudson e Thiago Mendes como eventuais substitutos.

Semanas atrás o treinador colombiano falou sobre a possibilidade de emprestar alguns jogadores para que eles pudessem adquirir experiência e depois retornarem ao clube, como no caso de Ewandro, que fica no Atlético-PR até o fim de 2016. Além desses dois jogadores da base, o meia Boschilia também pode se transferir, mas a negociação com o Mônaco seria por contratação em definitivo.

Desde junho o São Paulo já negociou as saídes de Souza (Fenerbahçe), Denilson (Al Wahda), Paulo Miranda (Red Bull Salzburg), Jonathan Cafu (Ludogorets Razgrad), Ewandro (Atlético-PR) e Dória (retornou ao Olympique de Marselha). De reforços, chegaram o zagueiro Luiz Eduardo (São Caetano) e o atacante colombiano Wilder Guisao (Toluca).