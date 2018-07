Auro espera amadurecer mais no São Paulo em 2015

Promessa das divisões de base do São Paulo, o lateral-direito Auro viveu diferentes sensações em 2014, quando ganhou as suas primeiras oportunidades entre os profissionais. Afinal, ele foi muito elogiado por seu estilo ofensivo, mas posteriormente acabou perdendo espaço por causa de falhas defensivas. Assim, o jovem, de 18 anos, fez um balanço positivo da sua temporada e espera amadurecer mais no próximo ano.

"Foi um ano muito bom, porque subi para o profissional e pude jogar ao lado de grandes ídolos como o Rogério Ceni e o Kaká. Infelizmente não conquistamos títulos, mas individualmente foi maravilhoso. Conviver com estes craques me fez crescer mais no dia a dia. Foi uma experiência muito boa jogar com eles e espero amadurecer ainda mais em 2015", disse, ao site oficial do São Paulo.

Auro, porém, terá que readquirir a confiança do técnico Muricy Ramalho em 2015, afinal terminou o ano como terceira opção, atrás dos improvisados Hudson e Paulo Miranda, ainda viu Bruno chegar do Fluminense para aumentar ainda mais a concorrência.

A convocação para defender a seleção brasileira Sub-20 no Campeonato Sul-Americano, no início do ano, no Uruguai, serve como motivação para Auro em 2015, assim como a possibilidade de atuar pelo São Paulo na próxima edição da Copa Libertadores.

"Terminar o ano na Seleção também é especial. Por isso quero começar com tudo em 2015, porque meu sonho é ser campeão da Libertadores no Morumbi. Espero começar bem o ano para ajudar a equipe", afirmou.