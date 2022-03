Auro projeta clássico de domingo entre Santos Palmeiras: 'Precisamos entrar mais concentrados'

Um dos mais recentes reforços para a temporada do Santos, o lateral-direito Auro se mostrou feliz por sua estreia com a camisa alvinegra na terça-feira. A equipe da Vila Belmiro suou, mas avançou de fase na Copa do Brasil ao bater o Fluminense-PI nos pênaltis. O jogador, que entrou no segundo tempo da partida, destacou a força da equipe para conseguir a classificação.

"Feliz pela minha estreia e pela classificação. Poder vestir essa camisa pela primeira vez foi uma honra. Sabemos da dificuldade que foi o jogo, com chuva forte, campo muito ruim e impraticável, um jogador a menos, etc. Mas o mais importante nesse momento era passar de fase. Tivemos muita união e a garra, tomamos um gol e não abaixamos a cabeça. Corremos um pelo outro e temos que tirar isso como lição dessa partida. Seguindo com essa união e raça, independentemente de quem vai jogar, tenho certeza que vamos crescer na temporada", avaliou.

Depois da classificação na Copa do Brasil, o Santos tem o clássico diante do Palmeiras, neste domingo, às 18h30, no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Auro pediu atenção ao time para a partida contra o rival.

"Todos os jogos são difíceis, ainda mais se tratando de Paulistão, que é o Estadual mais difícil do Brasil. E domingo é jogo grande, então precisamos entrar mais concentrados e sem desligar em nenhum momento. Creio que será uma grande partida, mas precisamos dos três pontos para seguir na luta pela classificação, então temos que ganhar de qualquer maneira", disse.

O Santos é o terceiro colocado no Grupo D, com dez pontos, com um jogo a menos que o Santo André, que soma 11. O líder do grupo é o Red Bull Bragantino. Apenas os dois primeiros colocados se garantem nas quartas de final do estadual.