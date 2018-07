Ausência da torcida na arena causa preocupação com futuro no Corinthians

A falta de torcedores na Arena Corinthians não atrapalha o clube apenas sob o ponto de vista técnico. O pagamento do estádio fica ainda mais comprometido com o “abandono” dos corintianos, o que levou o time a ter neste início de ano dois dos três piores públicos da história em sua casa.

Uma das principais formas de pagar a arena por meio de um fundo criado para receber a bilheteria em jogos da equipe no local. Até o fim do ano passado, havia entrado no caixa cerca de R$ 99,29 milhões para quitar a construção do estádio, que deverá custar pelo menos R$ 1,7 bilhão, mas o valor aumentará com um refinanciamento que o clube está fazendo para honrar os pagamentos. O novo acordo será sacramento em breve.

O Estado ouviu de pessoas ligadas à diretoria que a queda brusca de torcedores preocupa para a sequência da temporada. “Era esperado uma queda, até pelo fim de ano que tivemos, mas realmente esses dois primeiros jogos foram bem aquém do que planejamos”, disse uma das fontes.

Por outro lado, vale ressaltar que foram disputados apenas dois jogos na arena e a tendência é que na quarta-feira, no clássico com o Palmeiras, o público seja bem melhor do que foi diante do Santo André e do Novorizontino.

A diretoria ainda estuda fazer ações de marketing para incentivar os torcedores a voltarem ao estádio. Na última quarta, apenas 11.708 pagantes estiveram no local para ver a vitória sobre o Novorizontino por 1 a 0. Foi o pior público da história da Arena Corinthians.

A menor marca havia sido registrada no jogo diante do Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, quando 17.135 torcedores foram ao estádio. O problema é que o terceiro pior público também ocorreu esse ano, quando 18.046 assistiram a derrota para o Santo André.

A renda líquida, aquela que vai para o fundo de pagamento da arena, também teve uma queda brusca. Contra o Novorizontino, por exemplo, foram arrecados R$ 125.177,73, cerca de 55,6% menor do que a pior renda obtida anteriormente – na partida contra o Atlético-MG.

Os jogadores sentiram a ausência da torcida, mas mostram serenidade. O discurso quase unânime é de que o distanciamento é culpa da equipe, que não tem correspondido, com sucessivas más atuações.

“A gente sabe que o torcedor está machucado e desconfiado, mas temos trabalhado bastante para que as coisas aconteçam dentro do jogo. Sabemos que eles querem vitórias e que o time ganhe bem, mas às vezes as coisas não acontecem como a gente quer”, disse o volante Fellipe Bastos.

Jô também tem consciência de que está devendo. “O termômetro do torcedor são os jogadores. Quando a gente começar a jogar bem, tenho certeza que eles vão voltar a lotar o estádio”, resumiu.

Mais barato. Algo que poderia ajudar a levar o torcedor de volta para a Arena Corinthians, a redução do preço dos ingressos, não deve ocorrer. Se houver uma queda, não será problema muito relevante. O fato de ter o programa de sócio-torcedor dificulta que o clube faça grandes promoções.

Desde a inauguração da arena, em maio de 2014, o valor médio dos bilhetes vendidos tem caído suavemente. No primeiro ano, era de R$ 65,74, no segundo ano foi de R$ 62,15 e em 2016 ficou em R$ 58,15.

Neste ano, o clube alvinegro fez alguns remanejamentos de setores da arena e, com isso, o ingresso mais barato custa R$ 40. Até o ano passado era R$ 50. O valor máximo atualmente é de R$ 178.

Renda e público do Corinthians em jogos na arena

Em 2014

Renda Líquida: R$ 23.049.822,35

Renda Líquida (média): R$ 1.280.545,69

Público pagante: 557.426

Público pagante (média): 30.968

Melhor público: Corinthians 2 x 1 Criciúma - 38.044 pagantes

Pior público: Corinthians 3 x 0 Bahia - 25.252 pagantes

Em 2015

Renda Líquida: R$ 43.230.785,92

Renda Líquida (média): R$ 1.235.165,31

Público pagante: 1.161.666

Público pagante (média): 33.190

Melhor público: Corinthians 6 x 1 São Paulo - 44.976 pagantes

Pior público: Corinthians 1 x 0 São Bernardo - 23.484 pagantes

Em 2016

Renda Bruta: R$ 57.229.556,50

Renda Bruta (média): R$ 1.683.222,25

Renda Líquida: R$ 33.015.117,39

Renda Líquida (média): R$ 971.032,86

Público pagante: 984157

Público pagante (média): 28946

Melhor público: Corinthians 2 x 2 Nacional-URU - 43.098 pagantes

Pior público: Corinthians 1 x 0 Inter - 19.493 pagantes

Em 2017

Renda Bruta: R$ 1.272.373,40

Renda Bruta (média): R$ 636.186,70

Renda Líquida: R$ 1.302.127,40

Renda Líquida (média): R$ 651.063,70

Público pagante: 29,754

Público pagante (média): 14.877

Melhor público: Corinthians 0 x 2 Santo André - 18.046 pagantes

Pior público: Corinthians 1 x 0 Novorizontino - 11.708 pagantes