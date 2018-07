Ausência de Cueva abre espaço para Lucas Fernandes no São Paulo

A ausência do atacante Cueva nos treinos desta e da próxima semana no São Paulo, por estar com a seleção do Peru nas Eliminatórias, vai favorecer os testes com Lucas Fernandes no time tricolor. O jovem substituiu o peruano nos últimos dois jogos - contra Avaí e Palmeiras, e se consolidou como opção de velocidade no setor ofensivo são-paulino.

Recém-recuperado de sucessivas lesões que prejudicaram sua integração à equipe principal do São Paulo, a revelação da base tem a confiança da torcida e quer mostrar para Dorival Junior que pode ajudar o time na luta contra o rebaixamento.

O próximo compromisso do São Paulo, contra a Ponte Preta no dia 9 de setembro, é visto como decisivo para a manutenção ou não de Cueva entre os titulares - e sua possível substituição por Lucas Fernandes. O peruano se reapresenta no São Paulo depois de defender sua seleção contra a Bolívia (nesta quinta) e Equador (no dia 5).

Outro fator que favorecerá os testes no setor ofensivo do São Paulo nesta semana é a ausência de Lucas Pratto até segunda-feira. O centro-avante se recupera de uma pancada durante o clássico com o Palmeiras e não vai participar das atividades táticas dessa semana.