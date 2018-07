Ausência de Kleber é assunto da diretoria, diz Felipão

SÃO PAULO - O técnico Luiz Felipe Scolari disse neste domingo que o não-comparecimento do atacante Kleber ao jogo do Palmeiras contra o Santos é assunto da diretoria do clube alviverde. Em entrevista coletiva concedida após a vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre a equipe do litoral paulista, Felipão afirmou que fez a sua parte, relacionando jogador para o confronto, após o departamento médico do clube confirmar que o atleta tinha condições de atuar.

Kleber, por sua vez, não compareceu à concentração palmeirense e, com isso, alimentou as especulações de que deseja se transferir para o Flamengo, clube que demonstrou claro interesse no atacante para esta temporada e fez uma proposta oficial pelo seu futebol. Se tivesse jogado neste domingo, o atleta não poderia atuar no Campeonato Brasileiro de 2011 por outra equipe, já que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estipula um limite de seis partidas para os jogadores nos clubes e a do confronto com o Santos seria a sétima de Kleber.

"O departamento médico fez o diagnóstico, que passou ao departamento físico e passou ao departamento técnico, que sou eu e o Murtosa", disse Scolari, referindo-se a seu auxiliar técnico Flávio Teixeira, o Murtosa. "Trabalhamos na sexta, fizemos trabalho de 90 minutos de campo reduzido, com '350 mil chutes', mais um trabalho tático de chute, cruzamento, e o Kleber reagiu bem. No sábado, o treino foi normal", detalhou.

De acordo com Scolari, será adotada com o atacante a mesma postura adotada recentemente com Tinga, que chegou a ser afastado do elenco do Palmeiras por conta de atrasos e problemas relacionados aos empresários do atleta. "Minha função é convocar porque ele (Kleber), na minha opinião, é o melhor centroavante do Brasil. A não-comparecência dele já não é um assunto que vou discutir com vocês, é da direção. As atitudes que tomei com o Tinga são as mesmas que vou tomar com o Kleber e esse assunto encerra-se desta forma", afirmou.

Mais tarde, em entrevista ao canal SporTV, o médico do Palmeiras Otávio Vilhena disse neste domingo que o jogador treinou normalmente nesta semana e tinha condições de jogar. O profissional evitou, porém, criticar o atleta pelo fato de que ele teria procurado médicos de fora do clube para atestar a sua falta de condição para atuar contra o Santos. "O Kleber é adulto e livre. Ele tem o direito de procurar quem ele quiser, é uma opção dele", comentou Vilhena, confirmando que o jogador fez durante a semana todos os exames que mostraram que ele tinha condições de atuar. "Do ponto de vista médico, não temos o que reclamar dele", enfatizou.