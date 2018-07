Ausência de Márcio Careca cria problema para Gomes O técnico Ricardo Gomes tem um problema para solucionar para a partida contra o São Paulo, domingo, no Morumbi. A expulsão de Márcio Careca contra o Bahia criou um vazio na lateral-esquerda e, na análise do treinador, ele não tem um homem no qual confie plenamente para o setor.