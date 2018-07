Ausência de Messi será 'teste' para Barça, diz Fàbregas

O Barcelona entrará em campo diante do Celtic, nesta terça-feira, na Escócia, pela Liga dos Campeões da Europa, sem seu principal jogador. Lionel Messi está fora da partida por conta de uma lesão na coxa direita, que o afastará dos gramados por até três semanas. Para Fàbregas, atuar sem o melhor jogador do mundo será um verdadeiro teste para o time catalão. "Amanhã (terça) será um teste. Sempre ganhamos com ele (Messi), e quando ele não joga é uma prova para jogadores como Neymar, Pedro ou eu mesmo, assim como para o resto dos jogadores.

Devemos dar nosso melhor para ganhar" afirmou o jogador, em entrevista coletiva nesta segunda.O jogador admitiu que a expectativa sobre Neymar deverá crescer com a ausência de Messi, mas lembrou que o brasileiro ainda está em formação. "Ele (Neymar) já é uma estrela, mas ainda está em formação. Tem muito para mostrar no futuro e tudo depende dele.

Veio para cá aprender, lutar e crescer como jogador.

O vejo preparado mentalmente, e sem o Leo (Messi) tem que desequilibrar."Com ou sem Messi, Fàbregas sabe que o duelo desta terça será complicado. Na última temporada, o Barcelona perdeu na Escócia para o Celtic. "Aprendemos a lição. Foi uma partida com muita posse de bola, poucas oportunidades e em dois ataques eles fizeram os gols. Temos que atacar e não conceder faltas nem escanteios, nos quais eles são muito fortes", comentou.