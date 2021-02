Ausência no Mundial do Catar por lesão, Gabriel Veron volta a treinar no Palmeiras

O técnico Abel Ferreira lamentou muito ter de cortar Gabriel Veron da lista de inscrição para o Mundial do Catar. Contava muito com o atacante na competição. Com um problema muscular na coxa esquerda, o jovem passou as últimas três semanas em tratamento físico e, nesta terça-feira, finalmente voltou a trabalhar com o elenco do Palmeiras.

A equipe se prepara para as finais da Copa do Brasil, diante do Grêmio, nos próximos dois domingos, e Veron pode ser uma das surpresas do treinador português. Antes, o Palmeiras se despede do Brasileirão em visita ao Atlético-MG, na quinta-feira.

Gabriel Veron participou normalmente das atividades com os companheiros, na reapresentação após o empate por 1 a 1 diante do Atlético-GO, na segunda-feira à noite. Realizou atividades técnicas no campo reduzido com os demais companheiros que não foram utilizados ou entraram no decorrer do jogo no Allianz Parque.

Por fim, Veron ainda realizou complementos físicos junto ao volante Danilo. Os titulares fizeram trabalho regenerativo na parte interna do Centro de Treinamento. O auxiliar Vitor Castanheira, que vai dirigir a equipe em Belo Horizonte por causa da suspensão de Abel Ferreira, ainda aperfeiçoou cruzamentos e finalizações com os jogadores do setor ofensivo.

O Palmeiras deve usar equipe de suplentes na última rodada do Brasileirão. Enquanto o auxiliar trabalhava o setor ofensivo, os defensores treinaram saídas de bola e lançamentos. O lateral-esquerdo Victor Luís, que voltou após empréstimo ao Botafogo, auxiliou nos trabalhos. É possível que ele seja utilizado na próxima temporada como reserva imediato de Viña.