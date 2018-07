Ausências inesperadas fazem Dorival mudar estratégia de treinos no São Paulo

Os desfalques de Lucas Pratto, Jucilei e Marcos Guilherme na preparação do São Paulo para o jogo contra a Ponte Preta pegaram Dorival Junior de surpresa. As ausências dos três somaram-se às de Cueva, Arboleda e Rodrigo Caio, que já eram previstas - os três defenderam suas seleções nas Eliminatórias.

O argentino ficou fora da primeira semana de treinos enquanto se recuperava do choque com Hernanes no clássico com o Palmeiras; Jucilei e Marcos Guilherme abandonaram o treino desta segunda com dores - o volante ainda está no Reffis e o atacante treinou com limitações na terça.

Neste cenário, as duas semanas que poderiam fortalecer o entrosamento no estilo de jogo que Dorival buscava para a sequência do Campeonato Brasileiro, em que o São Paulo é vice-lanterna, acabaram se tornando um período de testes no clube tricolor. Outros dois titulares acabaram sendo sacados, por opção de Dorival: Buffarini e Edimar.

Na terça, o treinador montou o time com apenas três titulares: Hernanes, Petros e Pratto. Entre as principais mudanças, uma já praticamente consolidada é a entrada de Militão no lugar de Buffarini, na lateral direita. A aposta vem desde os primeiros treinos depois da derrota para o Palmeiras, e deve ser mantida para o jogo contra a Ponte.

As outras possíveis mudanças ainda são mistério. Na zaga, Dorival busca um substituto para Arboleda, que cumprirá suspensão. Todas as opções que tem para o setor foram testadas: Lugano, Aderllan e Bruno Alves. Na lateral esquerda, o treinador volta a ter à disposição Junior Tavares, que treinou entre os titulares na terça.

O setor ofensivo também levanta dúvidas. As recentes más exibições de Cueva abriram espaço para Lucas Fernandes, que mostra estar disposto para ser titular. Marcos Guilherme deve treinar normalmente a partir desta quarta, mas Jucilei, apesar de não preocupar, não tem previsão definida para retorno aos treinos.