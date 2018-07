Breno deve desfalcar São Paulo contra o Santos

O técnico Doriva, do São Paulo, não deve ter o zagueiro Breno para a partida desta quarta-feira contra o Santos, pela Copa do Brasil, no estádio do Morumbi. Com dores no joelho direito, o defensor não participou da atividade no CT da Barra Funda na tarde desta segunda-feira e será outro provável desfalque para a abertura do confronto válido pela semifinal do torneio.

Breno chegou a treinar como titular na última semana, até começar a sentir dores, desfalcar os trabalhos da equipe e ficar fora da lista dos relacionados no empate com o Vasco, em 2 a 2, no domingo. O lateral-esquerdo Carlinhos também não participou do treino desta segunda-feira e continua no departamento médico para se recuperar de um problema na panturrilha esquerda. O jogador é outro desfalque certo, assim como o atacante Rogério, que, por já ter atuado na Copa do Brasil pelo Vitória, não poderá defender a equipe.

O time deverá ter o retorno do meia Daniel, cortado de última hora da partida do último domingo por conta de uma amidalite. O meia Michel Bastos tem treinado com o grupo e nesta segunda-feira voltou a participar do treino, que foi realizado em campo reduzido. Recuperado de estiramento na coxa esquerda, o meia deverá ser o substituto de Rogério na partida contra o Santos.

Nesta segunda-feira os titulares que atuaram contra o Vasco fizeram trabalho regenerativo na piscina, com hidroginástica, e não chegaram a ir a campo. A equipe para enfrentar o Santos será definida pelo técnico Doriva em treino na tarde desta terça-feira. A primeira hora será fechada para a imprensa.