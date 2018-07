Austrália bate Iraque e garante vaga na Copa do Mundo

SYDNEY - A seleção australiana é a terceira equipe garantida na Copa do Mundo de 2014. Depois do Brasil, país-sede, e do Japão, primeiro a se classificar pelas Eliminatórias, a Austrália confirmou sua vaga no Mundial nesta terça-feira, com a vitória por 1 a 0 sobre o Iraque, que levou ao delírio os torcedores que lotavam o Estádio Olímpico de Sydney.

Esta será a quarta Copa do Mundo da seleção australiana, sendo a terceira consecutiva - jogou os Mundiais de 1974, 2006 e 2010. A melhor participação foi em 2006, quando a equipe da Oceania caiu no mesmo grupo do Brasil e chegou às oitavas de final, na qual foi derrotada pela Itália, que seria a campeã do torneio.

A classificação veio apesar da campanha irregular nesta quarta fase das Eliminatórias Asiáticas. As três vitórias e quatro empates, em oito partidas disputadas, foram suficientes para garantir à Austrália o segundo lugar do Grupo B, atrás do Japão, dando à equipe como uma das quatro vagas diretas da Ásia no torneio - o país disputa as Eliminatórias do continente mesmo sendo da Oceania.

Os australianos entraram nesta última rodada ameaçados por Omã e precisavam da vitória para garantir a vaga sem depender da partida do rival, que atua mais tarde nesta terça. A terceira Copa do Mundo consecutiva é uma marca expressiva para um país que não tem o futebol como principal esporte - futebol australiano, rúgbi e críquete são mais populares.

E a classificação premia uma geração de jogadores que alcançou certo sucesso em gramados europeus, como Schwarzer, Bresciano e Cahill. Mas foi um veterano reserva que atua no Japão - no Nagoyua Grampus - que garantiu a vitória desta terça e a vaga. Joshua Kennedy, de 30 anos, entrou no lugar de Cahill aos 33 minutos do segundo tempo e, cinco minutos depois, marcou de cabeça o gol australiano.