Austrália bate Nova Zelândia com gol no fim em amistoso

A seleção da Austrália derrotou a Nova Zelândia por 2 a 1, nesta segunda-feira, em amistoso de preparação para a disputa da Copa do Mundo na África do Sul. O triunfo australiano foi de virada e graças a um gol marcado nos descontos do segundo tempo.

Veja também:

Coreia do Sul vence Japão por 2 a 0 em amistoso

SIMULADOR - Dê os palpites para a Copa

BLOG BRASIL NA COPA - Os bastidores da seleção

Mesmo atuando em Melbourne, a seleção da Nova Zelândia saiu em vantagem e abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, com gol marcado por Chris Killen. A Austrália reagiu no segundo tempo e chegou ao empate aos 12 minutos, com Dario Vidosic. E Brett Holman deu a vitória aos australianos com um gol aos 49 minutos da etapa final.

A Austrália está no grupo D da Copa do Mundo e fará a sua estreia no dia 13 de junho, em duelo contra a Alemanha. Gana e Sérvia serão seus outros adversários. Já a Nova Zelândia foi sorteada para o Grupo F e vai debutar no dia 15 contra a Eslováquia. Itália e Paraguai serão os outros oponentes da equipe.