Austrália confirma amistosos com a seleção brasileira feminina em outubro

A seleção feminina de futebol da Austrália confirmou em seu site que fará dois amistosos com o Brasil em outubro, nos dias 23 e 26, no estádio Commonwealth Bank Matildas, que fica na região metropolitana de Sydney. A CBF ainda não anunciou os jogos de forma oficial porque aguarda por documento sanitário que garanta a entrada da delegação em território australiano, segundo o site globoesporte.com.

A realização das partidas atende ao pedido da técnica Pia Sundhage para que o Brasil enfrente adversários de alto nível. A Austrália ficou em quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio e ocupa o 11º lugar no ranking da Fifa, enquanto o Brasil é o sétimo.

Os jogos devem ter público presente, os primeiros da seleção australiana com torcida desde março de 2020, quando começou a pandemia de covid-19. "Essas partidas foram possíveis de agendar na Austrália graças á aprovação pelo governo de New South Wales do Plano de Gerenciamento da Quarentena feito pela federação de futebol da Austrália", diz o comunicado da seleção australiana.

A região de New South Wales tem aproximadamente 70% da população acima de 16 anos vacinada com as duas doses contra a covid-19. Os jogos também serão um teste antes da seleção feminina da Austrália receber Arábia Saudita e Estados Unidos em novembro para mais amistosos.