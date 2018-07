Austrália convoca seleção para pegar Brasil em amistoso

SYDNEY - O técnico da seleção da Austrália, Holger Osieck, convocou nesta quarta-feira um grupo de 22 jogadores para enfrentar o Brasil em amistoso no próximo dia 7 de setembro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O treinador apostou em um grupo experiente para o confronto, chamando nomes como o goleiro Mark Schwarzer, do Chelsea, o zagueiro e capitão da seleção, Lucas Neill, do Omiya Ardija, do Japão, e o meio-campista Mark Bresciano, do Al Gharafa, do Catar.

Schwarzer já disputou 108 partidas pela seleção australiana, enquanto Neill acumula 92 jogos com a camisa do seu país. Bresciano, por sua vez, fará o seu 70.º confronto pela Austrália, que hoje ocupa a 46.ª posição do ranking da Fifa e já garantiu vaga na Copa do Mundo de 2014.

O meia Tim Cahill, ex-destaque do Everton na Inglaterra e hoje no New York Red Bull, também foi chamado para o confronto diante dos brasileiros e fará contra o time de Felipão a sua 65.ª partida pela equipe nacional. Já o zagueiro Rhys Williams, do Middlesbrough, voltou a ser convocado depois de ter ficado de fora da rodada passada das Eliminatórias da Ásia para o Mundial, em junho.

Essa convocação conta com apenas quatro jogadores que disputam a A-League, a primeira divisão do Campeonato Australiano, sendo que este será apenas o sétimo confronto entre as seleções principais de Brasil e Austrália. O último deles ocorreu na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, onde a equipe dirigida por Carlos Alberto Parreira venceu por 2 a 0 na fase de grupos da competição.

A lista completa de convocados da Austrália teve os seguintes nomes: Mark Bresciano, Tim Cahill, Robert Cornthwaite, Mitchell Duke, James Holland, Brett Holman, Mile Jedinak, Josh Kennedy, Robbie Kruse, Mitchell Langerak, Ryan McGowan, Matt McKay, Mark Milligan, Lucas Neill, Tommy Oar, Sasa Ognenovski, Tom Rogic, Mat Ryan, Mark Schwarzer, Archie Thompson, Luke Wilkshire e Rhys Williams.