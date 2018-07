Austrália corta artilheiro e mais 2 da Copa do Mundo

Três jogadores foram descartados da seleção australiana nesta terça-feira e a grande surpresa foi o corte do artilheiro Scott McDonald, que não poderá disputar a Copa do Mundo de 2010. O holandês Pim Verbeek, técnico da Austrália, apresentou uma lista de 28 jogadores convocados para a competição na África do Sul.

Além do atacante do Middlesbrough, da Inglaterra, que esteve no amistoso contra a Nova Zelândia - vitória por 2 a 1, na última segunda-feira, em Melbourne -, o meio-campista Nick Carle e o zagueiro Jade North também foram cortados do grupo que irá disputar o Mundial.

Com isso, Nikita Rukavytsya e Josh Kennedy deverão formar a dupla de ataque australiana no torneio. Do grupo atual de 28 atletas, cinco deverão ser cortados até o dia 1.° de junho, data limite para inscrição dos 23 jogadores selecionados para a Copa.

A Austrália está no Grupo D do Mundial e fará a sua estreia no dia 13 de junho, em duelo contra a Alemanha. Gana e Sérvia serão seus outros adversários da chave.

OS 28 CONVOCADOS

Goleiros: Mark Schwarzer (Fulham), Adam Federici (Reading), Brad Jones (Middlesbrough) e Eugene Galekovic (Adelaide United).

Defensores: Scott Chipperfield (Basilea), David Carney (FC Twente), Lucas Neill (Galatasaray), Michael Beauchamp (Al-Jazira), Shane Lowry (Aston Villa), Craig Moore (sem clube), Mark Milligan (JEF United), Rhys Williams (Middlesbrough) e Luke Wilkshire (Dínamo de Moscou).

Meio-campistas: Mark Bresciano (Palermo), Tim Cahill (Everton), Jason Culina (Gold Coast United), Brett Emerton (Blackburn), Richard García (Hull City), Vince Grella (Blackburn), James Holland (AZ Alkmaar), Brett Holman (AZ Alkmaar), Mile Jedinak (Antalyaspor Kulubu), Tommy Oar (FC Utrecht), Carl Valeri (US Sassuolo Calcio) e Dario Vidosic (Nuremberg).

Atacantes: Josh Kennedy (Nagoya Campus), Harry Kewell (Galatasaray) e Nikita Rukavytsya (FC Twente).