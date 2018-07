Austrália e Coreia do Sul estão nas semifinais da Copa da Ásia

Rivais na fase de grupos da Copa da Ásia, as seleções da Coreia do Sul e da Austrália se classificaram nesta quinta-feira para as quartas de final da competição. As duas equipes triunfaram por 2 a 0, mas em partidas com grau de dificuldade diferentes, afinal, os sul-coreanos só conseguiram avançar na prorrogação.

Já no triunfo da Austrália, quem brilhou foi o meia Tim Cahill, atualmente no New York Red Bulls, autor dos dois gols da partida contra a China, disputada em Brisbane. O primeiro gol da seleção anfitriã da Copa da Ásia foi marcado aos quatro minutos do segundo tempo, com uma bicicleta de Cahill. O seu segundo gol foi aos 20 minutos, de cabeça.

Assim, a Copa da Ásia já conhece dois dos seus semifinalistas. E os adversários de Austrália e Coreia do Sul serão conhecidos nesta sexta-feira. O Irã vai enfrentar o Iraque em Camberra, com o vencedor se classificando para encarar a Coreia do Sul. Já Emirados Árabes e Japão vão duelar em Sydney pelo direito de enfrentar a Austrália.

Em Melbourne, a Coreia do Sul, a primeira colocada do Grupo A, derrotou o Usbequistão com gols marcados por Son Heung-Min, atacante do Bayer Leverkusen. O primeiro deles, de cabeça, saiu aos 14 minutos do primeiro tempo da prorrogação. Novamente aos 14 minutos, mas da segunda etapa, Son Heung-Min, voltou a marcar, definindo a classificação sul-coreana.