Austrália e Coreia do Sul vencem e avançam na Copa da Ásia

O Grupo A da Copa da Ásia já definiu as duas seleções classificadas para as quartas de final da competição, que está sendo realizada na Austrália, após a disputa da segunda rodada. Nesta terça-feira, as seleções da Coreia do Sul, que derrotou o Kuwait por 1 a 0, e a australiana, que goleou Omã por 4 a 0, avançaram na competição.

Em Camberra, a Coreia do Sul superou a ausência do meia Lee Chung-Yong, lesionado, para conquistar a sua segunda vitória magra na Copa da Ásia - bateu Omã também por 1 a 0 na sua estreia. E o único gol da partida saiu aos 36 minutos do primeiro tempo, sendo marcado por Tae-Hee Nam, de cabeça, completando um cruzamento.

Já a Austrália voltou a golear. Depois de aplicar 4 a 1 no Kuwait, Omã, batida por 4 a 0, foi a vítima da vez dos anfitriões da Copa da Ásia. Em Sydney, Matt McKay abriu o placar da partida aos 27 minutos. Logo depois, aos 30, Robbie Kruse ampliou para 2 a 0.

Antes do intervalo, aos 47 minutos, Mark Milligan converteu cobrança de pênalti, que foi sofrido por Tim Cahill. No segundo tempo, aos 25 minutos, Tomi Juric definiu a goleada por 4 a 0 dos australianos.

Com esses resultados, Coreia do Sul e Austrália somam seis pontos, mas é a seleção anfitriã da Copa da Ásia que lidera o Grupo A, pois tem saldo de gols superior - 7 a 2. As duas seleções se enfrentam no próximo sábado, em duelo que vale o primeiro lugar da chave, com a Austrália precisando somente do empate para se manter na liderança. O duelo será disputado em Brisbane.

Já eliminadas da Copa da Ásia e ainda sem somar pontos, Omã e Kuwait encerram a participação no torneio no sábado, quando vão se enfrentar em Newcastle pela rodada final do Grupo A.