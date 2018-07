Austrália e Dinamarca disputarão amistoso antes da Copa

A informação foi confirmada pela federação australiana de futebol. O jogo vai encerrar a participação da seleção da Oceania para o Mundial.

A Austrália está no Grupo D, ao lado de Alemanha, Sérvia e Gana.

A estreia acontece no dia 13 de junho, contra os alemães. No dia 19, o adversário é o time de Gana. A participação na primeira fase será encerrada no dia 23, contra a Sérvia.

A Dinamarca está no Grupo E, e estreia no dia 14 de junho, contra a Holanda. No dia 19 enfrenta a seleção de Camarões, antes de fechar a participação na primeira fase no dia 24, contra o Japão.