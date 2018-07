Austrália e Dinamarca farão amistoso antes da Copa

Este é o terceiro amistoso confirmado dos australianos para pouco antes do Mundial. A seleção da Oceania também irá encarar a Nova Zelândia em 24 de maio, em Melbourne, e os Estados Unidos em 5 de junho, na África do Sul.

"A Dinamarca é mais uma seleção que tem estilo similar aos da que enfrentaremos na África do Sul. Eles têm um jogo baseado no físico, o que tornará nossa preparação ainda melhor", avaliou o técnico da seleção australiana, Pim Verbeek.

A Austrália está no Grupo D da Copa do Mundo, ao lado de Alemanha, Sérvia e Gana. A Dinamarca, por sua vez, está no Grupo E e encara na primeira fase Holanda, Japão e Camarões.