Austrália e Japão avançam nas Eliminatórias da Copa

Com duas goleadas nas quais marcaram cinco gols cada, Austrália e Japão avançaram nesta terça-feira à próxima fase das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2018. Os australianos derrotaram a Jordânia por 5 a 0, em Sydney, no confronto que valia a liderança do Grupo B do qualificatório asiático, que teve sua rodada final neste dia de disputas. Já os japoneses bateram a Síria por 5 a 0, em Saitama, e asseguraram o topo do Grupo E.

Com o resultado, a Austrália foi aos 21 pontos no Grupo B, enquanto a Jordânia estacionou nos 16 na vice-liderança e terá de disputar um playoff no qual lutará para seguir vivo nas Eliminatórias da Ásia. Já o Japão chegou aos 22 pontos no Grupo E e ficou quatro à frente da vice-líder Síria, que também precisará jogar os playoffs para avançar no qualificatório asiático.

Na goleada australiana, a seleção da casa abriu 3 a 0 já no primeiro tempo, com dois gols de Tim Cahill e um de Aaron Mooy. Na etapa final, Tom Rogic e Massimo Luongo ampliaram o placar, antes de Abdallah Deeb descontar perto do término do confronto.

O Japão, por sua vez, abriu 1 a 0 no primeiro tempo no duelo com a Síria em Saitama com um gol contra de Hamdi Al Masri. E, na etapa final, deslanchou de vez com quatro bolas na rede, sendo duas delas de Kagawa, uma de Honda e outra de Haraguchi.

Em outro confronto já encerrado nesta terça-feira pelas Eliminatórias da Ásia, o Afeganistão venceu Cingapura por 2 a 1, em casa, e foi aos nove pontos na quarta e penúltima posição do Grupo E das Eliminatórias da Ásia. Cingapura, por sua vez, seguiu na terceira posição, com dez pontos. As duas seleções já entraram em campo eliminadas.