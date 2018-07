Austrália e Japão goleiam pelas Eliminatórias Asiáticas para a Copa

Grandes favoritas às quatro vagas destinadas à Ásia para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, Austrália e Japão confirmaram esta condição nesta quinta-feira. Pelas Eliminatórias do continente para o torneio, as duas seleções não tiveram dificuldades para golear, respectivamente, o Tajiquistão e o Afeganistão.

Diante de sua torcida em Adelaide, a Austrália aproveitou a fragilidade do adversário para aplicar uma goleada de 7 a 0. O resultado deixou o país tranquilo na liderança do Grupo B, com 18 pontos, muito próximo da classificação para a próxima fase das Eliminatórias.

A goleada desta quinta começou a ser desenhada logo com um minuto de jogo, com o gol de Luongo. Aos 12, Jedinak ampliou de pênalti. Foi também através de uma penalidade, mas na etapa final, que Milligan fez o terceiro. Em 20 minutos, Burns e Rogic marcaram duas vezes cada para selar a goleada.

Se a Austrália fez bonito, o Japão não deixou barato e também goleou seu adversário sem maiores dificuldades. Em Saitama, a seleção atropelou o Afeganistão por 5 a 0 e também ficou perto da próxima fase das Eliminatórias ao somar 19 pontos em sete partidas, na liderança do Grupo E.

Apesar da goleada, o começo de jogo foi difícil e o Japão só foi abrir o placar aos 43 minutos, com Okazaki. No segundo tempo, no entanto, a seleção encontrou mais espaços e definiu a goleada. Kiyotake, aos 13, Mohammad, contra, aos 18, Yoshida, aos 29, e Kanazaki, aos 33, selaram o placar.

Outra das favoritas que venceram nesta quinta-feira foi a Coreia do Sul. A equipe, no entanto, precisou suar bem mais para fazer 1 a 0 sobre o Líbano, mesmo em casa, graças ao gol de Jung-Hyub Lee nos acréscimos da etapa final. A vitória levou o país, que já estava classificado, aos 21 pontos na liderança do Grupo G.