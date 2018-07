Austrália e Usbequistão vencem e lideram grupos das Eliminatórias Asiáticas

As seleções da Austrália e do Usbequistão são as líderes dos respectivos grupos na terceira fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2018 após triunfarem nesta terça-feira nos jogos que encerraram a segunda rodada.

Fora de casa, em Abu Dabi, a Austrália superou os Emirados Árabes Unidos por 1 a 0, graças ao gol marcado por Tim Cahill aos 30 minutos do segundo tempo. O veterano meia-atacante entrou em campo um pouco antes, aos 26 minutos, e pouco depois assegurou o triunfo da sua seleção.

Assim, os australianos chegaram aos seis pontos, em primeiro lugar do Grupo B, graças ao saldo de gols superior - 3 a 2 - ao da segunda colocada Arábia Saudita. Japão e Emirados Árabes Unidos somam três pontos cada, enquanto Iraque e Tailândia ainda não pontuaram.

Pelo Grupo A, o Usbequistão é a única seleção com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Asiáticas após superar o Catar por 1 a 0, fora de casa, em Doha. O único gol da partida saiu apenas aos 41 minutos da etapa final e foi marcado por Egor Krimets.

Com o resultado, a seleção usbeque chegou aos seis pontos, em primeiro lugar da chave, seguida por Irã e Coreia do Sul, ambas com quatro. China e Síria somam um ponto cada. O Catar é o lanterna, pois perdeu os dois jogos que disputou.

As duas melhores equipes dos Grupos A e B estarão automaticamente classificadas para a Copa do Mundo, com as duas equipes que ficarem em terceiro lugar disputando uma vaga na repescagem mundial.

A terceira e a quarta rodada da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas serão disputadas em outubro, nos dias 6 e 11.