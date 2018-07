Austrália faz 1.º treinamento no Brasil e elogia gramado de estádio

CARIACICA - A Seleção da Austrália foi a campo pela primeira vez, desde que chegou a Vitória na última quarta-feira (28), para se preparar para a Copa do Mundo. O treinamento realizado nesta sexta-feira (30) foi leve e contou apenas com atividades táticas e físicas. O treino serviu para os atletas terem o primeiro contato com o novo gramado do Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, na região metropolitana de Vitória. O gramado foi aprovado e agradou os jogadores.

A seleção da Oceania foi a primeira a chegar ao Brasil e veio para Vitória com 27 atletas. Quatro deles serão cortados pelo técnico Ange Postecoglu na semana que vem, quando a lista final de 23 jogadores será divulgada. Mesmo com a proximidade do corte, o zagueiro Jason Davidson rechaçou qualquer clima de competitividade no elenco. Como já jogou em Portugal, o zagueiro arriscou algumas palavras em português durante a entrevista coletiva, na tentativa de se enturmar com os jornalistas brasileiros.

"Olá, boa tarde, esta cidade é muito bonita. As pessoas são muito boas aqui em Vitória", disse, num português improvisado.

Davidson também elogiou o gramado e o início dos trabalhos dos australianos no Espírito Santo. "Descansamos bastante nos primeiros dias, demos um passeio pela praia e vimos que a cidade é muito bonita e as pessoas bem carinhosas com a gente. A estrutura de treinamento é fantástica. O gramado está muito bom. Eu e meus companheiros estamos muito felizes de ter um bom centro de treinamento agora com o início das atividades", relatou.

Durante a atividade, que durou cerca de 1 hora e 30 minutos, a seleção teve três baixas. O zagueiro Ivan Franjic, com uma lesão na coluna, realizou atividades físicas no hotel, enquanto os meias Mile Jedinak e Mark Bresciano, com desconfortos musculares, realizaram atividades em separado no campo.

PROGRAMAÇÃO

Após o treinamento, os atletas voltaram para o Hotel Ilha do Boi, onde estão hospedados em Vitória, sob forte escolta da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar. Neste sábado (31), os jogadores voltam a campo em um treino aberto. No entanto, a distribuição dos ingressos ficou a cargo de diversas instituições, como a Prefeitura de Cariacica, o Governo do Estado, a Federação Estadual de Futebol, a Desportiva Ferroviária e a própria Seleção da Austrália. Cada uma adotou métodos diferentes de distribuição.

Na segunda-feira (1º), a Austrália realiza um jogo-treino contra o Paraná Clube, também no Estádio Engenheiro Araripe. O estádio pertence à Desportiva Ferroviária, clube do Espírito Santo, e foi remodelado com investimentos da iniciativa privada.

A estreia na Copa acontece no dia 13 de junho, contra o Chile, em Cuiabá.