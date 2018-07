Austrália garante vaga e revê Coreia do Sul na final da Copa da Ásia

A seleção australiana fez a festa da torcida da casa e se garantiu na grande final da Copa da Ásia nesta terça-feira. Com um início arrasador, a equipe aproveitou-se do apoio de um Newcastle Stadium lotado para passar com certa tranquilidade pelos Emirados Árabes Unidos por 2 a 0, com gols de Sainsbury e Davidson antes dos primeiros 15 minutos.

Na decisão, que acontecerá no sábado em Sydney, a Austrália terá pela frente um velho conhecido: a Coreia do Sul , que derrotou na segunda o Iraque. As duas seleções se enfrentaram na primeira fase, pelo Grupo A, e os sul-coreanos levaram a melhor, vencendo por 1 a 0 no último dia 17.

Com o resultado desta terça, a Austrália chega à decisão logo na primeira vez em que sedia o torneio, do qual participa pela terceira vez. Esta é também a segunda final do país na competição, mas na primeira, justamente na última edição, realizada no Catar, acabou ficando com o vice ao perder para o Japão por 1 a 0, na prorrogação.

Para alcançar a decisão, os donos da casa foram com tudo para cima logo no início e abriram o placar aos três minutos, quando Sainsbury aproveitou escanteio da direita batido por Massimo Luongo e finalizou firme de cabeça.

O gol não diminuiu o ímpeto da seleção, que seguiu pressionando e chegou ao segundo gol aos 14 minutos. Após ótima jogada pela direita e bate-rebate na área, Davidson chegou finalizando com categoria, de canhota, para marcar. Daí para frente, os australianos diminuíram o ritmo e controlaram a partida até o apito final, para delírio da torcida nas arquibancadas.