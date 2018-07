Austrália leva susto, mas goleia o Kuwait na estreia da Copa da Ásia

A Austrália fez a festa da torcida local e estreou com vitória na Copa da Ásia, nesta sexta-feira. Sediando o torneio pela primeira vez, a seleção contou com o apoio da torcida para superar um início ruim e golear o Kuwait de virada, por 4 a 1, em Melbourne, na partida solitária deste dia de abertura da competição.

Com o resultado, os australianos largam na liderança do Grupo A. Esta é a terceira participação da seleção no torneio, já que ela integra a confederação asiática desde 2006. Além dos donos da casa e do Kuwait, que já começa na lanterna, a chave A conta ainda com Coreia do Sul e Omã, que se enfrentam no sábado.

Apesar do placar, a Austrália levou um grande susto logo no início do jogo. Aos sete minutos, Hussain Ali aproveitou escanteio da esquerda para abrir o placar para o Kuwait e calar o estádio. A resposta saiu somente aos 32, quando o veterano Tim Cahill aproveitou ótima jogada pela direita e tocou para o gol. A virada veio ainda no primeiro tempo, aos 43, com Massimo Luongo.

Mesmo com a liderança, os australianos não diminuíram o ritmo da segunda etapa e bombardearam o gol adversário. O terceiro, no entanto, só sairia em pênalti cobrado por Jedinak, aos 18. A pressão seguiu e os donos da casa ainda conseguiram transformar a vitória em goleada nos acréscimos. Um dos destaques do jogo, James Troisi aproveitou jogada confusa na área para encher o pé e selar o resultado.