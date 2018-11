Austrália marca nos acréscimos e arranca empate com a Coreia do Sul em amistoso

A seleção da Austrália sofreu neste sábado, mas conseguiu arrancar o empate com a Coreia do Sul, por 1 a 1, ao marcar seu gol nos acréscimos. O amistoso entre as duas equipes foi disputado na cidade australiana de Brisbane.

O segundo gol da partida saiu no último lance, aos 49 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio e bate-rebate na área, o goleiro sul-coreano deu rebote e Massimo Luongo, livre na pequena área, só empurrou para as redes. Os sul-coreanos reclamaram de possível impedimento e até sobre falta no goleiro, mas o árbitro de vídeo confirmou o gol.

O gol da equipe asiática saiu aos 22 minutos de jogo, depois de longo lançamento para Hwang Ui-jo. O atacante pegou a defesa australiana desarrumada, entrou na área e bateu na saída do goleiro da casa. O amistoso acabou sendo uma reedição da final da Copa Asiática de 2015, quando os australianos se sagraram campeões.

As duas seleções voltam a campo na terça-feira para mais amistosos. A Austrália jogará contra o Lígano, em Sydney, na despedida de Tim Cahill da seleção. E a Coreia do Sul vai visitar o Usbequistão novamente em Brisbane.