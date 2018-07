Austrália promete aproveitar despedida contra Espanha O técnico da Austrália, Ange Postecoglou, defendeu a importância da partida contra a também já eliminada Espanha, nesta segunda-feira, pela última rodada do Grupo B da Copa do Mundo. De acordo com ele, não trata-se de "um jogo sem sentido", porque é contra os espanhóis - a quem classificou como os "melhores do mundo" - e porque seu time quer seguir em evolução.