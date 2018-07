Austrália só empata em casa e deixa Japão a um ponto da Copa

SEUL - Mesmo com a vantagem de jogar em casa, a Austrália não passou de um empate por 2 a 2 com a seleção de Omã, nesta terça, em Sydney, em um resultado que deixou o Japão mais próximo de assegurar por antecipação a sua vaga na Copa do Mundo de 2014.

O empate fez os australianos chegarem a apenas seis pontos no Grupo B das Eliminatórias da Ásia para o Mundial, enquanto os japoneses já têm 13 na liderança e precisarão de apenas um empate contra a Jordânia, fora de casa, nesta terça, para se tornar a primeira seleção a assegurar classificação ao evento que será realizado no Brasil.

O 2 a 2 conquistado fora de casa também levou Omã aos seis pontos, mas o país está em desvantagem em relação à Austrália no saldo e por isso ocupa a terceira posição do Grupo B.

Para Omã, o empate em Sydney acabou tendo um sabor amargo, pois a sua seleção chegou a abrir 2 a 0 no placar, com gols de Abdul Aziz Mubarak, aos 6 minutos do primeiro tempo, e Mile Jedinak (contra), aos 5 da etapa final. Entretanto, empurrados por mais de 34 mil torcedores, os australianos buscaram o empate com gols de Tim Cahill, ex-Everton e hoje no New York Red Bulls, já aos 6 minutos, e Brett Holman, aos 40.

COREIA DO SUL VENCE NO FIM

Com um gol marcado nos acréscimos do segundo tempo, aos 51 minutos, a Coreia do Sul venceu o Catar por 2 a 1, nesta terça-feira, em Seul, e assumiu a liderança provisória do Grupo A das Eliminatórias da Ásia para Copa do Mundo de 2014. O país chegou aos dez pontos e ultrapassou o Usbequistão, que tem oito pontos e enfrenta o Líbano, em casa, ainda nesta terça, podendo retornar ao topo isolado da chave.

No confronto em solo sul-coreano, Keun-ho Lee abriu o placar para a seleção da casa aos 15 minutos do primeiro tempo, mas Khalfan Ibrahim empatou para o Catar apenas três minutos depois. E, quando o empate parecia já definido, Heung-min Son fez o gol que assegurou o triunfo para a Coreia do Sul.

A derrota deixou a seleção catariana estacionada nos sete pontos, na quarta posição do Grupo A. O Irã, com a mesma pontuação, é o terceiro colocado, enquanto o Líbano iniciou esta rodada das Eliminatórias da Ásia com quatro pontos, na lanterna da chave.