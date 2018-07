Austrália suspende e pede exclusão de lutador pego no doping na Olimpíada

O Comitê Olímpico Australiano pediu oficialmente nesta sexta-feira pela exclusão do atleta de luta grego-romana Vinod Kumar da equipe do país na modalidade que irá aos Jogos Olímpicos do Rio, em agosto. A entidade anunciou que suspendeu o lutador por quatro anos após o mesmo testar positivo em exame antidoping durante um evento de qualificação para a Olimpíada.

A suspensão foi aplicada depois que os testes com as amostras A e B apontaram uso de doping no atleta. Os mesmos foram realizados na seletiva olímpica que contou com a participação de países da África e da Oceania. O nome da substância apontada nos exames não foi revelada pelo Comitê Olímpico Australiano.

Ao anunciar a punição, a entidade também informou que Kumar tem um prazo de 30 dias para apelar contra a sanção na Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês), sendo que o atleta iria disputar a categoria até 66kg da luta grego-romana dos Jogos do Rio.

No comunicado oficial divulgado neste sexta-feira, o Comitê Olímpico Australiano ainda informou que aconselhou a federação internacional da modalidade a substituir o suspenso atleta por outro que estiver mais bem posicionado atrás dele no ranking da categoria até 66kg.