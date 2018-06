Austrália usa mensagens de torcedores como incentivo para enfrentar a Dinamarca

A Austrália desembarcou em Samara nesta terça-feira para o confronto diante da Dinamarca, marcado para quinta-feira, às 9 horas (de Brasília), pelo Grupo C. A vitória é primordial para a seleção continuar viva na competição e tentar na última rodada da primeira fase a vaga para as oitavas de final, como ocorreu em 2006. Para isso, conta com o apoio dos torcedores, que enviam mensagens para a o time por meio das redes sociais.

O técnico holandês Bert van Marwijk comandou o último treino em Kazan, antes da viagem a Samara. Ele tenta corrigir os erros apresentados na derrota para a França, por 2 a 1, na estreia do Mundial. Mas a preparação não é só física, técnica e tática. O psicológico dos jogadores também está sendo trabalhado.

O goleiro Danny Vukovic revelou que tem recebido mensagens de incentivo de torcedores australianos. "Sabemos que temos toda a nação atrás de nós para este próximo jogo. Tenho recebido muitas mensagens nas últimas semanas", afirmou o jogador de 33 anos, ao destacar uma declaração especial.

"Recebi uma mensagem legal da Escola Primária de Budgewoi. Eles fizeram um bom pôster com muitas mensagens de apoio para mim pessoalmente, então enviei uma mensagem em vídeo de volta para agradecê-los. O apoio que todos recebemos de está sendo inacreditável", contou o atleta do KRC Genk, da Bélgica.

"Todos os jogadores têm mídias sociais e sei que todo mundo tem recebido mensagens de apoio nas últimas semanas e especialmente com nossa performance contra a França", completou o goleiro.