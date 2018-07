Australiano é eleito o melhor jogador do ano da Ásia O defensor australiano Sasa Ognenovski foi eleito nesta quarta-feira o Jogador Asiático do Ano. Ognenovski, de 31 anos, é capitão do Seongnam Ilhwa, da Coreia do Sul, e venceu os quatro outros finalistas, que eram do Irã, Bahrein e Kuwait.