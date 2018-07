Australiano pede indenização à Fifa após escândalo

O senador Nick Xenophon divulgou um comunicado nesta segunda-feira, sob o título "Cartão vermelho para a Fifa" dizendo que "nem mais um centavo" deve ser gasto em qualquer tentativa de sediar a Copa do Mundo até que o escândalo de corrupção seja resolvido.

Ex-presidente da Associação de Futebol Inglês, David Triesman acusou vários membros do Comitê Executivo da Fifa de pedir propina em troca de seus votos durante o processo de escolha das sedes das Copas do Mundo de 2018 e 2022. A Fifa está investigando as acusações.

Membros do Comitê Executivo da Fifa, Mohamed bin Hammam e Jack Warner foram suspensos no domingo, enquanto uma investigação é feita sobre novas acusações de que eles ofereceram propina em troca de apoio a Hammam na eleição para a presidência da Fifa. Hammam deixou no domingo a corrida presidencial, três dias antes da votação em Zurique.

Bin Hammam, presidente da Confederação Asiática de Futebol, foi fundamental para a escolha do Catar como sede da Copa do Mundo de 2022, mas foi negada qualquer irregularidades no âmbito da candidatura.

"O fato de que a corrupção parece ser tão difundida na Fifa faz você se perguntar se devemos continuar a investir milhões de dólares em candidaturas para eventos que nós nunca vamos mesmo estar na corrida para ganhar", disse o senador Xenophon. "Até que a investigação da Fifa tenha sido concluída, a Austrália deve evitar gastar mais dinheiro dos contribuintes em qualquer futura candidatura para a Copa do Mundo", completou.