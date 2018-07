Australianos se empolgam com futuro da seleção do país A participação da Austrália na Copa do Mundo terminou com a eliminação da equipe na primeira fase do torneio, com uma rodada de antecedência após duas derrotas, mas o zagueiro Alex Wilkinson projeta um futuro promissor de seu país no futebol. O jogador acredita que o elenco atual é muito novo e que resultados melhores virão quando o grupo adquirir mais experiência.