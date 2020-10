Autor de 2 gols, Brenner mostra confiança em virada sobre Lanús: 'Temos chances'

Brenner podia estar comemorando seu primeiro hat-trick com a camisa profissional do São Paulo nesta quarta-feira. Mas teve um gol mal anulado, carimbou a trave, e ainda lamentou uma dura derrota por 3 a 2 para o Lanús. Mesmo com o revés, o artilheiro confia em virada e avanço na Copa Sul-Americana.

"Foi um jogo difícil. E infelizmente tomamos três gols que não costumamos levar", lamentou o atacante. "Não saiu como queríamos, mas temos chance de reverter o placar", mostrou confiança.

Depois de um primeiro tempo abaixo do esperado, o São Paulo cresceu no segundo tempo diante do Lanús e merecia melhor sorte. Brenner e Daniel Alves carimbaram a trave e ainda teve o gol mal anulado.

Na próxima semana, uma vitória simples garante a vaga ao São Paulo. Mas Fernando Diniz terá de, mais uma vez, corrigir os erros defensivos. Foram oito gols sofridos em três jogos de mata-matas. Cinco do Fortaleza e três do Lanús.

Brenner abriu o placar para o São Paulo na Argentina com oportunismo após ótima jogada coletiva. Uma grande noite do jovem atacante de 20 anos.

"Estamos pecando nos erros. É treinar para na semana que vem estar melhor", afirmou Brenner. Com razão. O São Paulo falhou nos três gols dos argentinos. Daniel Alves estava distraído no primeiro gol, a zaga deixou Sand dominar e girar no segundo e Quignón subiu sozinho no terceiro.

Além dos erros, mais uma vez Daniel Alves rendeu abaixo do esperado. Fernando Diniz parece não saber o que fazer com o astro do elenco. Já o bancou algumas vezes e novamente não viu resultado.

Brenner, porém, viu algo de positivo no Estádio La Fortaleza. "A única coisa boa que levamos são os dois gols fora de casa", falou, valorizando suas obras. Já são 13 na temporada, mesmo não sendo titular em boa parte dela.