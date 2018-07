Autor de 2 gols, Liedson diz que 'o importante é vencer'

No primeiro jogo do Corinthians após a aposentadoria de Ronaldo, o time venceu o Mogi Mirim por 2 a 0, na noite da última quinta-feira, no Pacaembu, sem apresentar um bom futebol. Substituto natural e herdeiro da camisa 9 que era do Fenômeno, Liedson fez os dois gols do jogo e minimizou a importância da atuação da equipe após o confronto, lembrando que o clube cumpriu a sua obrigação de ganhar em casa e assim assumir a quarta posição do Campeonato Paulista.

"Sabemos que não fizemos uma grande partida, não só pela qualidade do adversário, mas não conseguimos impor nosso ritmo. Porém, o que mais importa nessa fase é a vitória", ressaltou o atacante, autor de quatro gols em três jogos com a camisa corintiana - já havia marcado dois em sua reestreia, contra o Ituano, no Pacaembu, no último dia 9, antes de passar em branco diante do Paulista, em Jundiaí.

Liedson também evitou se vangloriar por ter sido decisivo para o Corinthians diante do Mogi Mirim. "O mérito é de todos. Hoje (quinta-feira) tive a felicidade de fazer dois, mas independentemente de quem faça, o importante é que o time vença", repetiu o atacante, que mostrou oportunismo no lance do seu segundo gol. Após uma bola recuada, o goleiro do Mogi tentou driblar o rápido artilheiro, que se antecipou e tocou com a ponta dos pés para a meta vazia.

"A gente decide aquilo na hora, vendo o movimento do goleiro. Não é fácil, a gente toma alguns dribles, mas consegui surpreender. Mérito para a equipe que pressionou e ajudou a criar o lance", enfatizou.

